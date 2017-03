N-VA-raadslid Stijn De Rooster ruilt gemeente voor grootstad in

Aan het einde van de gemeenteraad kondigde Stijn De Rooster verrassend zijn ontslag aan als raadslid en fractieleider voor N-VA. Zijn opvolger is Dieter Wijckmans.

Stijn De Rooster (27) woonde zowat zijn ganse leven in Rumst. Toen hij net voor de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd werd zich kandidaat te stellen voor N-VA ging hij daar maar wat graag op in. Hij belandde ook meteen in de gemeenteraad en werd er fractieleider.

Alhoewel het dorp aan de Rupelboord hem zeker pleziert, leek een verhuis naar grootstad Antwerpen toch een uitdaging. Omdat hij onlangs de kans kreeg als kabinetsmedewerker voor Antwerps’ burgemeester Bart De Wever te kunnen werken, was de keuze vlug gemaakt. “Ik heb op 1 maart deze taak op mij genomen en verhuis naar Antwerpen. Ik wil mij dan misschien wel volledig voor ’t Stad smijten, maar Rumst zal voor mij nooit ‘Parking’ worden. Het betekent dat ik niet langer in de Rumstse gemeenteraad kan of mag zetelen.”

