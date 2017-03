Sloveense Ilka Stuhec geeft eindzege glans met winst in afdaling Aspen

De 26-jarige Sloveense Ilka Stuhec heeft woensdag in Aspen (Colorado) de laatste wereldbekerafdaling van het seizoen gewonnen. De wereldkampioene was 66 honderdsten sneller dan thuisskiester Lindsey Vonn. De Italiaanse Sofia Goggia werd op 1.03 derde.

Voor aanvang van de slotmanche was Stuhec al quasi zeker van de eindzege in de discipline. In de eindstand heeft ze 137 punten voor op Goggia en nog eens honderd meer op de Zwitserse Lara Gut. Titelverdedigster en achtvoudig eindwinnares Vonn, die door een armbreuk de seizoensstart miste, moest met de vierde plaats vrede nemen.

Stuhec zit nu aan zeven wereldbekerzeges. Die boekte ze allemaal dit seizoen: vier in de afdaling, twee in een super-G en één in de combiné. In de combiné heeft ze ook de eindzege al op zak, in de super-G is ze nog in een spannende strijd verwikkeld met de Liechtensteinse Tina Weirather en Lara Gut. Mathematisch maakt Stuhec ook nog kans op eindwinst in de algemene Wereldbeker. Met een achterstand van 278 punten op de Amerikaanse slalomspecialiste Mikaela Shiffrin en slechts drie proeven voor de boeg, met daarbij een slalom en een reuzenslalom, is die kans echter louter theoretisch.