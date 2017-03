Deze lerares wiskunde bekent dat ze seks had met twee leerlingen, maar krijgt een andere straf dan verwacht

Haeli Wey was enkele jaren een succesvolle leerkracht wiskunde aan de middelbare school in Westlake. De jonge vrouw (29) uit Austin in de Amerikaanse staat Texas stapte echter plots op, nadat bekend was geraakt dat ze regelmatig seks had met twee tieners uit haar klas. De lerares heeft zich nu moeten verantwoorden bij de rechter, maar die besliste over een heel andere straf dan de publieke opinie had verwacht.

Aan beide jongens gaf Haeli Wey wiskunde. Eén van hen kende ze al beter, want ze had een hele goede band met zijn familie. Ze was zelfs samen met hen op reis naar Afrika getrokken. Daar was de affaire tussen hen begonnen. “Ze ging met hem mee naar zijn slaapkamer en daar vond het eerste seksuele contact plaats”, staat er in het vonnis te lezen. Maar daar bleef het niet bij. De twee zouden regelmatig hebben afgesproken en “meer dan tien keer” met elkaar in bed gedoken zijn. De lerares stuurde hem ook regelmatig naaktfoto’s.

Totdat Wey hun relatie stopzette. Niet omdat ze berouw had of omdat hij haar niet meer zag zitten, maar omdat ze geïnteresseerd was geraakt in een andere jongen, ook één van haar leerlingen. Daarmee was ze steeds intiemer geworden via sociale media. Toen de lerares hem uitnodigde voor een wandeltocht in een park, hadden ze voor de eerste keer seks. Het vonnis vertelde ook uitgebreid over hun eerste erotische ontmoeting: “Ze lagen in een hangmat en begonnen elkaar te kussen. Wey droeg geen bh, hij betastte haar borsten en bespeelde langs haar kleren ook haar vagina.”

Tieners

De jongens waren op dat moment allebei zeventien. In de Amerikaanse staat Texas is dat oud genoeg voor tieners om seks te hebben. Maar niet met een onderwijzer(es). Geslachtsverkeer tussen tieners en leerkrachten wordt expliciet verboden. Wey pleegde zo dus meermaals een misdrijf. Maar dat vonden de tieners niet erg, ze zouden allebei meer dan tientallen keren met hun lerares hebben afgesproken. Toen Wey bang begon te worden dat hun geheim zou worden blootgelegd, beval ze beide jongens om hun intieme berichtjes te verwijderen.

Het was één van haar vrouwelijke leerlinge die doorhad dat er iets niet klopte. De jongens staken immers niet onder stoelen of banken hoe sexy ze hun leerkracht vonden. Toen ze geruchten hoorde over de naaktfoto’s, lichtte ze de directie van haar school in. Die startte meteen een onderzoek. Toen Wey hoorde dat haar affaires ontdekt waren, nam de lerares meteen zelf ontslag. Het gerecht contacteerde later ook de ouders van de jongens om hen op de hoogte te houden van hun relatie met hun leerkracht.

Straf al na vier minuten beslist

Haeli Wey is nu voor de rechter verschenen. Die moest niet lang nadenken over de strafmaat, de zitting was na vier minuten al afgelopen. Volgens haar advocaat waren er verzachtende omstandigheden en waren haar daden het gevolg van een persoonlijk trauma: “Haeli heeft als kampleidster gezien hoe een 15-jarig meisje omkwam tijdens een bootongeluk. Dat moment heeft haar helemaal uit haar normale doen gebracht, waardoor ze verkeerde beslissingen heeft genomen. Maar nu voelt ze zich veel beter in haar vel, ze zal nooit meer in zo’n situatie belanden.”

Het verdict was mild. De jonge vrouw hoeft niet naar de gevangenis. De rechter besloot ook om haar niet op de lijst van de zedendeliquenten te zetten, iets wat normaal wel het geval is, wanneer volwassenen seks hebben met minderjarigen. De voormalige lerares wiskunde krijgt wel 10 jaar voorwaardelijk en moet 200 uur gemeenschapsdienst doen. Hervalt ze in haar daden, dan riskeert ze twintig jaar cel.

Er komen verschillende reacties op de uitspraak. Sommige mensen op sociale media doen er lacherig over een vragen zich af “waarom zij nooit zo’n sexy lerares hebben gehad”. Heel wat andere mensen zijn verontwaardigd en vinden dat ze er vanaf komt met een veel te milde straf. “Als ze een man geweest was, dan hadden ze wel anders geklonken...”