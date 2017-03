“Al ruim 25 jaar uitstootfraude bij Renault”

Franse fraudebestrijders verdenken de Franse autobouwer Renault ervan al meer dan 25 jaar “frauduleuze strategieën” toe te passen om uitstoottesten voor diesel- en benzinemotoren te misleiden. Dat blijkt uit een rapport waar het Franse persagentschap AFP de hand kon op leggen. De hele Renault-directie, ook topman Carlos Ghosn, zou betrokken zijn.

Uit het rapport bleek dat onder meer de Renault Clio en de Captur de uitstootlimieten met meer dan 300 procent overschreden in testen op de baan. Dat is een huizenhoog verschil met de uitstoot die de wagens zouden geproduceerd hebben bij labratoriumtesten.

“Deze resultaten doen vermoeden dat er een frauduleus apparaat aanwezig was dat de werking van de motor zo beïnvloedde dat die minder zou uitstoten in de specifieke omstandigheden van de certificeringstests”, zo luidde het.

De krant Libération had eerder woensdag al over het rapport bericht. Het bedrijf reageerde daarop dat het geen commentaar wil geven op het lopende onderzoek. “Het is confidentieel van aard en Renault heeft nog geen toegang tot het dossier”, luidde het. De autobouwer beloofde met de autoriteiten mee te werken. “Voertuigen van Renault zijn niet uitgerust met sjoemelsoftware die antivervuilingssystemen aantast.”

Renault noemt het rapport “onevenwichtig” en zorgvuldig zo geschreven dat het het bedrijf schuldig zou doen lijken. In januari 2016 werd er in de hoofdkantoren van de autobouwer al gezocht naar de aanwezigheid van software of toestellen die de uitstoot in testen zou kunnen beïnvloeden, maar toen werd niets gevonden.