Ze werd uitgelachen met haar huid en maakte er een kunstwerk van

Toen de Amerikaanse Ashley Soto op haar twaalfde naar de dermatoloog ging met vreemde vlekjes op haar lichaam, had hij geen goed nieuws. De brunette lijdt aan vitiligo, een aandoening waarbij de huid pigment verliest. Lange tijd schaamde ze zich enorm, maar vandaag ziet ze eruit als een wandelend kunstwerk.

In een paar maanden tijd verspreidde de aandoening zich over 75 procent van haar lichaam en Ashley deed haar uiterste best om zich altijd volledig te bedekken. De nood om zich te verstoppen kende een hoogtepunt toen een kind haar op het strand zag in bikini en vroeg of ze een bad met bleekwater had genomen. “Ik was zo gechoqueerd en heb enorm gehuild”, klinkt het in een reactie aan The Daily Mail. “Vanaf dat moment probeerde ik mijn aandoening voor altijd en iedereen weg te moffelen.”

Op haar 21e was ze het beu om verstoppertje te spelen en zocht ze voor zichzelf een manier om de aandoening te accepteren. Tijdens dat proces tekende ze met een stiftje langs de lijnen van de vlekken en zag ze dat die eigenlijk best mooi zijn. “Ik besefte nooit eerder hoe mooi mijn vitiligo was tot ik de vlekken omlijnde met een zwarte stift. Het brengt de verschillende kleuren van mijn huid mooi in beeld.

Na het eerste experiment creëerde de vrouw steeds meer kunstwerken op haar lichaam,waaronder het iconische Sterrennacht-schilderij van Vincent van Gogh. “Dankzij al dat tekenen vond ik een manier om meer dan ooit van mezelf en van mijn lichaam te houden.” Bekijk hieronder een aantal prachtige kunstwerkjes op Ashley’s huid.

Een bericht gedeeld door Ash Soto (@radiantbambi) op 10 Feb 2017 om 3:15 PST

Een bericht gedeeld door Ash Soto (@radiantbambi) op 27 Jan 2017 om 6:22 PST

Een bericht gedeeld door Ash Soto (@radiantbambi) op 13 Feb 2017 om 5:03 PST