Sarah kreeg haaruitval op haar negentien. Op deze manier vond ze weer zelfvertrouwen

In de eerste aflevering van het Vijf-programma 'Complex' kregen we Sarah te zien, die sinds haar 19de last heeft van een mannelijk patroon van haaruitval. Ze hoopte op een transplantatie die haar leven zou veranderen, maar de oplossing bleek een prothese te zijn. Is Sarah maanden na de opnames nog blij met haar nieuwe haar? We belden haar op.

Ze werkt als kapster, wat het nog net iets erger maakte dat haar eigen haren tot ver voorbij haar voorhoofd waren uitgevallen. Ze camoufleerde het met een haarband, die ze nooit durfde afzetten, zelfs niet thuis wanneer ze alleen bij haar vriend was. Maar voor de tv-camera's deed ze het wél. "Dat was heel moeilijk", zegt Sarah. "Er zijn tranen gevloeid. Maar het heeft me wel geholpen om mijn probleem onder ogen te zien. Ik wilde het lange tijd niet zien, maar op dat moment heb ik veel emoties losgelaten".

Sarah voor haar prothese

Je hebt zes jaar met je complex rondgelopen. Waarom heb je niet eerder hulp gezocht?

"Ik ben wel bij een dermatoloog geweest, die heeft vastgesteld wat het probleem is. Die heeft me een aantal producten voorgeschreven om de haaruitval tegen te gaan, maar ze heeft ook gezegd dat de kans klein was dat mijn haar opnieuw zou groeien. Ze sprak over een transplantatie, maar daar had ik het geld niet voor. Gelukkig misschien, want de dokters hadden me gezegd dat een transplantatie een kleine kans op slagen had. Dan had ik er veel voor betaald en moest ik toch nog die haarband dragen om het verschil met mijn echte haar te verbergen."

Toen je hoorde dat een transplantatie niet mogelijk was, was je wel erg teleurgesteld.

"Ik wilde echt geen pruik op mijn vijfentwintigste. Ik had zo hard gehoopt op die transplantatie, maar de kans op een mooi resultaat was klein en het kon al zeker niet binnen de termijn van het programma. Ik heb het in het begin heel moeilijk gehad met die prothese. Ik dacht de hele tijd dat mensen het konden zien. Je moet de prothese ook af en toe reinigen, dan moet je ze er af halen, en daar kon ik niet mee om. Maar de laatste maanden ben ik er gelukkig mee. Ik heb het leren aanvaarden en ik voel me nu veel beter. Ik steek mezelf niet meer weg en heb meer zelfvertrouwen, zeker als ik uitga. Ik kan er mee douchen, mee slapen, zelfs mee zwemmen".

Zelfs je eigen vriend mocht je haar niet zien. Waarom mocht heel Vlaanderen het plots wel?

"Ik denk dat er nog veel vrouwen in mijn situatie zijn die er niet over durven praten. Ik wil hen graag tonen dat er een oplossing is, dat er mensen zijn die hen kunnen helpen. Dat ze geen zes jaar moeten wachten, zoals ik heb gedaan."

Sarah met de prothese

Hoe is jouw leven veranderd?

"Ik heb voor het programma echt mijn grenzen verlegd en dat heeft me zeker zoveel zelfvertrouwen gegeven dan de haarprothese die ik nu draag. Ik ben blij met het resultaat. Vroeger was ik soms uren bezig met elk sprietje haar goed te leggen zodat het onder mijn haarband paste. Nu kan het me niet schelen als het recht omhoog staat als ik opsta: ik heb tenminste haar!"