Onze expert over het Oosterweelakkoord: “Historisch, maar nog veel werk”

Volgens onze mobiliteitsexpert Lex Moolenaar mogen we het Oosterweelakkoord dat vandaag werd getekend wel degelijk historisch noemen.

Een historisch akkoord dus, niet alleen omdat het een punt zet achter 20 jaar studie en procedures, maar ook omdat het uniek is dat politiek en burgerinitiatieven zo nauw samenwerkten.

Volgens Moolenaar zijn er wel nog hiaten in het nieuwe akkoord, zo blijft de verbinding tussen het rond punt in Wommelgem en de A19 en A12 nog een probleem. “Al moet nog heel wat gebeuren, en al is nog onduidelijk hoe ‘light’ het nieuwe Oosterweeltracé zal zijn, het wordt historisch als de eerst spade in de grond gaat, dit najaar”