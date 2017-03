Hoofdtelefoon ontploft op het hoofd van vliegtuigpassagier tijdens vlucht

Een vrouw die van Australië naar China vloog heeft verschrikkelijke pijnlijke brandwonden opgelopen nadat de hoofdtelefoon die ze droeg tijdens de vlucht en uit het niets explodeerde.

De vrouw was naar muziek aan het luisteren op haar vlucht van Peking naar Melbourne via haar eigen hoofdtelefoon. Het was een model op batterijen en die zorgden wellicht voor het verschrikkelijke vervolg.

Zo’n twee uur na het opstijgen werd de vrouw door een enorme knal opgeschrikt uit haar slaap. “Toen ik me omdraaide, voelde ik mijn gezicht branden”, vertelt ze. “Ik voelde meteen aan mijn gezicht en legde de hoofdtelefoon in mijn nek. Het voelde nog altijd branderig, dus ik gooide het ding op de grond. Toen zag ik dat het nog nasmeulde en dat er nog kleine deeltjes in brand stonden.”

“Terwijl ik het vuur probeerde te doven met mijn voet, kwamen er al stewards aan met een emmer water. Ze ‘blusten’ mijn hoofdtelefoon en zetten hem in een emmer ergens achteraan in het vliegtuig.” De batterij en het omhulsel waren intussen al gesmolten en kleefden aan de vloer van het gangpad.

Terwijl de medepassagiers de geur van gesmolten plastic en verbrand haar opmerkten, keerden de stewards terug om de gehavende vrouw de eerste zorgen toe te dienen. “Iedereen was de rest van de vlucht aan het hoesten”, vertelt ze nog.

Het Australian Transport Safety Bureau, dat het nieuws naar buiten bracht, waarschuwt voor de gevaren van batterijen op een vlucht. Zo moet je ze tijdens de vlucht in een goedgekeurde opbergruimte steken, wanneer je ze niet gebruikt.

Foto: Australian Transport Safety Bureau

