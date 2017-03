Aannemer pakt verzakking aan Wollemarkt aan

Mechelen - Een aannemer gaat tussen 20 maart en 5 mei de verzakkingen wegwerken op het Sint-Romboutskerkhof en de Wollemarkt in Mechelen. De werken zorgen voor een aantal maatregelen zoals het opheffen van de autoluwe zone.

Er gaat in twee fasen gewerkt: van 20 maart tot 14 april van net voorbij de uitrit van parking Kathedraal tot net voor het Groen Waterke. Vervolgens (18 april – 5 mei) het gedeelte van het Sint-Romboutskerkhof tot aan de uitrit van parking Kathedraal.

“Tijdens de werkzaamheden wordt stadsuitwaarts een verkeersomleiding voorzien via de Frederik de Merodestraat, waar de rijrichting tussen de Biest en de Grote Markt wordt omgedraaid richting vest en waarbij de autoluwe zone (en de ANPR-camera’s) even wordt uitgeschakeld. Fietsers en voetgangers behouden vrije doorgang, terwijl de parking Kathedraal open blijft en de uitrit steeds vrij blijft. Gedurende fase 1 (tot 14 april) maken we de Oude Beggaardenstraat dubbelrichting tot tegen de werfzone aan de Wollemarkt en is de Sint-Janstraat tijdelijk niet autoluw. Nadien tijdens fase 2 wordt de Stassartstraat via de Oude Beggaardenstraat terug bereikbaar en de Sint-Janstraat terug autoluw.”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA).

Meer informatie vindt u op www.mechelen.be/wollemarkt.