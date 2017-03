STANDPUNT. We rijden niet meer alle kanten op

Zo ver zijn we, dacht ik, toen na de persconferentie over Oosterweel, het akkoord rondging en alle deelnemers vastberaden hun handtekening eronder zetten. Ik zat, zelfs na alle ronkende verklaringen, nog altijd te vrezen dat iemand zijn pen zou neerleggen en met een nieuw tracé op de proppen zou komen.

Maar dat gebeurde niet. Er is wel degelijk een akkoord over hoe en waar we die ringen rond Antwerpen precies gaan leggen. Er zijn geen verschillende tracés meer, er hangen geen referenda in de lucht, en politieke partijen hoeven niet meer van visie te veranderen en bochten te nemen. Er zullen nog tal van obstakels opduiken, er zal zeker nog geprotesteerd worden tegen het een of het ander, gemeentebesturen en andere actiegroepen zullen nog dwars liggen, er zal nog wel eens een rechter aan te pas komen, maar we rijden niet meer alle kanten op, we rijden op een afgesproken parcours.

Zover staan we nu: nog altijd in de file, maar in de hoop dat misschien niet wij, maar dan toch onze kinderen er níét meer in hoeven te staan. Niet alleen omdat ze over meer ringen en tunnels zullen beschikken, ook omdat ze niet meer zo veel zullen rijden als wij, omdat ze propere lucht belangrijker zullen vinden dan wij, omdat ze anders in het leven zullen staan. Dat is dan misschien het voordeel van zo een lang wordingsproces: we hebben tijd gehad om tot nieuwe inzichten te komen.

Niet om trots op te zijn

Twintig jaar discussiëren over een infrastructuurproject, het is niet iets om trots op te zijn. Buiten Antwerpen wordt er smalend over gedaan. Terecht.

En toch. Het feit dat de bijna voltallige Vlaamse Regering rond de tafel zat met drie vertegenwoordigers van burgerbewegingen, mag de Antwerpenaar met trots vervullen. Nooit eerder konden actiegroepen zo een grote rol spelen in de totstandkoming van een groot verkeersproject. Nooit eerder heeft de discussie tussen burgers en politiek tot zo een indrukwekkend resultaat geleid. De leefbaarheid van Antwerpen, de gezondheid van de bewoners én de economische toekomst van de stad en de haven, zijn meer gebaat bij deze oplossing dan bij wat er oorspronkelijk op tafel lag. Het ziet ernaar uit dat Antwerpen als politiek laboratorium weer iets gecreëerd heeft dat elders navolging zal vinden. Hopelijk kunnen die navolgers het dan allemaal wat sneller geregeld krijgen. Want hoe gelukkig we vandaag ook zijn: 20 jaar discussiëren, het is echt te lang geweest. Veel te lang.