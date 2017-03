Zware jongen die onderzoeksrechter in gezicht spuwt krijgt zes maanden cel

Mechelen - De 29-jarige Robby Z. heeft van de strafrechter in Mechelen woensdagmiddag een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 600 euro gekregen. Z. maakte het vorig jaar in het kabinet van de Mechelse onderzoeksrechter bont door het uiten van doodsbedreigingen en het spuwen in de magistraat zijn aangezicht.

Beklaagde Robby Z. is geen gemakkelijke jongen. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in de gevangenissen in ons land. De man moest zich woensdag komen verantwoorden over een incident dat zich op 14 september 2014 had voorgedaan in het kabinet van de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl.

Z. was die dag alweer eens opgepakt voor heling en verscheen na zijn arrestatie voor de onderzoeksrechter. Tijdens de ondervraging begon hij de rechter uit te schelden voor ‘klootzak’, ‘als ik u na mijn vrijlating tegen kom, pas op, want ik zal u op straat kapot maken’. Het verhoor mondde tenslotte uit in het spuwen in het aangezicht van de onderzoeksrechter.

De man heeft uitvoerig zijn excuses aan rechter Byl aangeboden. De magistraat had zich in de zaak overigens geen burgerlijke partij gesteld, maar dat was voor de rechter geen gebaar om de beklaagde zwaar te straffen.