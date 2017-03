"Blijven witte sneakers trendy?" en andere vragen over de lentetrends

Mogen we onze witte sneakers weer oppoetsen met de lente in aantocht of zijn ze hopeloos passé? En met welke jeans kunnen we de komende maanden buitenkomen? We vroegen het aan stylist Jody Van Geert.

"De witte sneaker, die blijft", zegt Jody. "Het basismodel blijft voor mij die van adidas, maar je ziet dat meer en meer merken een eigen versie uitbrengen. Essentiel heeft er met speelse accenten, Gucci heeft ze met hun rood-groene logo, ... De witte sneaker evolueert naar een versie 2.0, waarbij elk merk eigen accenten legt. Denk aan suede, glitters, bliksems, ...."

Blijft het accent op blote schouders liggen?

"Die schouders blijf je zien, maar het is geen trend die iedereen zomaar kan dragen. Het is wel eens leuk, op een terras in de zomer of op vakantie, maar niet zo makkelijk in het dagelijks leven. Wat ik wél zie terugkomen is het witte rechte T-shirt, niet gecentreerd, zoals in de nineties. De nineties zijn terug, maar dan in een 2017-versie.

Jammer voor wie houdt van jurken en bloemen?

"Er is ook een neiging naar alles wat over the top is: plissérokken met bloemen, strepen en glitter, lange gebloemde jurken, veel frullen zoals in de jaren zeventig. Het is crisis geweest, we voelen dat nog altijd, dan doen mensen er graag nog een slag boven op. Ook al is er geen geld, we vergeten dat met glitters, met pailletten, ... aangezien die ook best betaalbaar zijn. Het is òf heel over the top, òf heel sober zoals in de nineties.

En de skinny jeans, gaat die nu eigenlijk nog mee?

"Die gaat er niet uit, ze is nog altijd heel draagbaar met bijvoorbeeld oversized sweaters. Maar de skinny is niet meer de enige jeans: de trendy modellen zijn recht, met een hoge taille, een beetje oversized, zoals een skaterjeans. Denk aan de jeans van Brenda uit 90210. De enige trend qua jeans die niet echt overleeft is de flared jeans. Het is een moeilijk model, want je moet de lengte al hebben om ze mooi te kunnen dragen en als je ze laat inkorten, is het effect weg. Flared tot op de enkels, waar je een hakje onder kan dragen, is makkelijker".