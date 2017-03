Bereid je voor op debuutalbum Coely met nieuwe videoclip ‘Wake Up Call’

Voor de Antwerpse rapster Coely zijn het spannende dagen. Vrijdag komt haar langverwachte debuutalbum uit. ‘Different Waters’ wordt nu al geroemd. Om het wachten te verzachten kan je hier de videoclip van haar nieuwe single ‘Wake Up Call’ bekijken.

‘Wake Up Call’ gaat over het punt in een relatie waar iemand aan de alarmbel trekt. In de videoclip zingt Coely terwijl Roger Makadi (bekend van ‘So You Think You Can Dance’) en Sarah Hadadia de tekst in dans vertalen.

“De energie van Different Waters is anders. Dansbaar. Je moet nu wel bewegen’’, vertelt Coely zelf over haar debuutalbum.

Coely legde de voorbije jaren een indrukwekkend parcours af. Van doorbraak single ‘Ain’t Chasing Pavements’, langs voorprogramma’s van Kendrick Lamar, Snoop Dogg en De La Soul, naar de main stage van Pukkelpop afgelopen zomer.

Deze week staat ze op het gerenommeerde showcasefestival South by Southwest (SXSW) in Texas. Op donderdag 30 maart speelt Coely in de AB.