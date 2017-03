LIVE. Historisch akkoord over Oosterweel: Volg hier de persconferentie

Antwerpen - De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding. Omdat alle partijen zich kunnen vinden in het ‘Radicaal haventracé’ laten de actiegroepen hun procedure voor de Raad van State vallen. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hadden sinds begin deze maand voldoende handtekeningen voor een referendum, maar ook dat laten ze nu achterwege.

“We waren vertrokken in de rechtbank, nu zitten we aan de werkbank”

Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts was er bij zijn aantreden als minister weinig geloof in de overlevingskansen van dit dossier dat al heel lang aansleept. “We hebben het stap voor stap en steentje voor steentje opgebouwd met geduld, diplomatie en samenwerking”, vertelde hij op de persconferentie. “We zijn afgestapt van het conflictmodel. We waren vertrokken in de rechtbank, nu zitten we aan de werkbank”.

Intendant Alexander D’Hooghe vulde aan dat dit akkoord het resultaat is van een grootse inspanning van verschillende partijen. “Het is de verdienste van alle mensen die zich hier hebben ingegooid. Het zou niet fair zijn om als intendant alle eer op te strijken. Deze tekst is toegeving noch compromis.”

Radicaal haventracé voor doorgaand verkeer

Het Radicaal haventracé kwam pas vorige maand een eerste keer ter sprake onder leiding van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe. De Oosterweelverbinding wordt in dat concept afgeslankt tot een lokale verbindingsweg.

Het doorgaand verkeer wordt in het noordwesten omgeleid via de A12 en de Liefkenshoektunnel. Om de capaciteit op dat tracé te verhogen komt er een tweede Tijsmanstunnel. Ten oosten van de stad worden doorgaande wagens en vrachtwagens omgeleid via een nieuw aan te leggen verbinding tussen de E313 en de E19. Tegelijk werd afgesproken dat de helft van het verkeer via alternatieve vervoersmiddelen, zoals fiets en openbaar vervoer, moet verlopen.

