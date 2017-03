Schattige video toont waarom panda’s zo graag een bad nemen

Het mag duidelijk zijn: panda’s nemen wel erg graag een bad. Dat bewijst een video die People’s Daily zondag op YouTube plaatste. Het korte maar schattige filmpje met panda’s die de tijd van hun leven hebben, kon op korte tijd de harten veroveren van duizenden kijkers.

De lichaamstaal van de panda’s spreekt boekdelen. In de montage is de hele tijd te zien hoe de panda’s enorm genieten van het water. Of ze daarbij in een grote plas zitten of onder een waterval liggen, maakt hen helemaal niets uit. De beelden werden gemaakt door iPanda, een website die de dieren via sociale media zo veel mogelijk in de spotlight wil zetten.