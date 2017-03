Ben Affleck deelt emotionele boodschap aan zijn familie na afgekickt te zijn

Het was een opvallend emotionele boodschap die Ben Aflleck (44) op zijn Facebookpagina deelde. Hij maakte wereldkundig dat hij zonet afgekickt was van zijn alcoholverslaving en bedankte in één adem zijn familie en ex-vrouw Jennifer Garner.

Al sinds 2001 kampt Oscarwinnaar, regisseur en acteur Ben Affleck met een alcoholverslaving. De voorbije 16 jaar waren er dan ook met ups en downs. In een naar Hollywoodnormen ongewone boodschap op Facebook laat hij weten dat hij zonet nog eens is afgekickt en opvallend daarbij is dat hij zijn familie bedankt voor alle steun en in het bijzonder zijn ex Jennifer Garner. De twee hebben samen drie kinderen, Violet (11), Seraphina (8) en Samuel (5), en waren tien jaar getrouwd.

"Ik heb de behandeling voor mijn alcoholverslaving afgerond, iets waar ik in het verleden mee heb geworsteld en dat ik ook in de toekomst het hoofd zal moeten bieden. Ik wil mijn leven ten volle leven en de beste vader zijn die ik kan zijn. Ik wil dat mijn kinderen weten dat je je niet hoeft te schamen om hulp te zoeken als je dat nodig hebt en dat je een bron van kracht moet zijn voor wie hulp nodig heeft, maar bang is om de eerste stap te zetten. Ik mag van geluk spraken dat ik op de liefde kan rekenen van mijn familie en vrienden, inclusief mijn co-ouder Jen, die me altijd heeft gesteund en voor de kinderen heeft gezorgd. Dit was de eerste van vele stappen die ik moet zetten om tot een positief herstel te komen."

Hoewel de twee in 2015 aankondigden te zullen scheiden nadat was bekendgeraakt dat Affleck een affaire had met het kindermeisje, lijkt het volgens geruchten momenteel terug beter te gaan tussen hen. Op vandaag zijn ze trouwens nog steeds niet offcieel gescheiden. Misschien is deze boodschap dan ook niet alleen een eerste stap in zijn herstel, maar ook in een eventuele verzoening.