Verkiezingen Nederland: Geert Wilders brengt stem uit

Geert Wilders, de leider van de extreemrechtse populistische partij PVV in Nederland, heeft woensdag onder grote belangstelling van de internationale media zijn stem uitgebracht. Dat deed hij in basisschool De Walvis in Den Haag.

Sinds 7.30 uur woensdagochtend zijn overal in Nederland de stembureaus officieel open. Op verschillende plaatsen in het land konden kiezers afgelopen nacht al terecht.

In principe zijn de stemlokalen nog tot 21 uur open, al zijn daar wel enkele uitzonderingen op. De stembureaus in winkelcentra sluiten bijvoorbeeld al om 18 uur, net als de lokalen in treinstations waar vroege pendelaars al sinds 5 uur woensdagochtend konden stemmen.

De Nederlandse parlementsverkiezingen lijken vooral een strijd te worden tussen de liberale VVD van premier Mark Rutte en de extreemrechtse PVV van kopman Geert Wilders. De stembusslag wordt beschouwd als een eerste barometer van de opmars van extreemrechts in Europa, in een jaar waarin ook in Frankrijk en Duitsland belangrijke verkiezingen worden gehouden.