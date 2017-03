Voortaan sensoren in stokoude roltrappen in centrum Antwerpen

Antwerpen - De openbare vervoersmaatschappij De Lijn gaat vier stokoude roltrappen in Antwerpen uitrusten met speciale sensoren. Ze wil zo voorkomen dat er opnieuw ongelukken zouden gebeuren.

Op zaterdag 14 januari sloeg de roltrap aan het metrostation Meir op hol. Reizigers kwamen ten val, nadat de roltrap plots in tegengestelde richting begon te bewegen. Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) vroeg aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wat er met de roltrap aan de hand was, omdat eerder ook al een roltrap aan Schijnpoort op hol was geslagen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de 42 jaar oude roltrap tot op de draad versleten is. Daardoor functioneerde de noodstop niet, bleken de remmen vervuild door olie en vet en ook de snelheidsbegrenzer bleek niet naar behoren te werken.

Actieplan

“Aan de hand van de resultaten van het onderzoek werden maatregelen getroffen”, aldus Annick De Ridder. “Er werd een actieplan opgesteld om de snelheidsbegrenzer van de vier oudste roltrappen te voorzien van een sensor, zodat kan worden vastgesteld wanneer er technische problemen optreden”, weet De Ridder. “Die sensoren zullen geplaatst worden in roltrappen aan de stations Groenplaats, Meir, Diamant en Plantin. Ik ben blij dat De Lijn het ongeval grondig heeft laten onderzoeken en dat er maatregelen zijn genomen om herhaling van incidenten te voorkomen.”