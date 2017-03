Creatief aan de slag met cursus snoeihoutcreaties

Essen - Wie creatief aan de slag wil met wilgentenen of ander snoeihout kan op zaterdag 18 maart deelnemen aan een workshop snoeihoutcreaties. Je leert er onder andere een vlechtwand, takkenwal of zitbank maken.

Een tuin waarin veel moet gewerkt worden, levert ook veel afval op. Eén van de steeds weerkerende karweien is het snoeien van hagen en struiken.

Toch kan je ook hier werk en afval voorkomen en kan je het verkregen snoeihout nuttig aanwenden in de tuin.

Een lesgever van Vlaco geeft de workshop van 10 tot 12u. De cursus gaat door op de terreinen van de samentuin Hemelrijk (tegenover Quarantainestallen). Het is de bedoeling dat de deelnemers nadien thuis een eigen creatie kunnen uitwerken en zo het snoeiafval zelf kunnen verwerken. De workshop is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Info: milieudienst Essen, 03.670.01.47 of milieu@essen.be.