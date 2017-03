Leerlingen Pito bouwen reuzenhark

Kalmthout / Stabroek - Acht leerlingen die de opleiding landbouwmechanisatie volgen in het PITO hebben onder begeleiding van hun vakleerkrachten een hark in elkaar gesleuteld.

De hark, een VICON Andex 724, werd eind vorig jaar in een bouwpakket door de firma Timech uit Nieuwmoer aan de school geleverd.

“Mijn man en ik hebben een landbouwmechanisatiebedrijf”, zegt Greet Jacobs. “Juist omdat ik hier zelf op school heb gezeten, is het fantastisch om hier een machine te leveren. Ik vind het belangrijk om aan de leerlingen te laten zien waar ik en mijn man mee bezig zijn. Er zit toekomst in dit vak. Dat bewijzen de vacatures die binnen de landbouwmechanisatie moeilijk op te vullen zijn. Eén van de leerlingen uit het zevende jaar loopt trouwens momenteel stage bij ons. Toen de vraag van de school kwam, waren we dan ook heel enthousiast. Het is een realistisch project en het is belangrijk om de theorie aan de praktijk te koppelen. De reuzenhark werd gemonteerd door de jongeren van het zevende jaar landbouwmechanisatie. De montage gebeurde onder begeleiding van de vakleerkrachten en ons bedrijf.”

De leerlingen van 7 LTM ontvingen voor hun prestatie de felicitaties van de constructeur Kneverneland-Vicon. Die deden tevens een warme oproep om meer leerlingen aan te sporen om een specialisatie jaar land -en tuinbouwmechanisatie te volgen. Jongeren met een brede technische vorming en kennis van land -en tuinbouw zijn de toekomstige werknemers waar er grote nood aan is.