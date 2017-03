Sam Van Rossom met Valencia op weg naar finale EuroCup basket

Sam Van Rossom heeft dinsdag met zijn Spaanse club Valencia een eerste stap gezet op weg naar de finale van de EuroCup basketbal voor mannenteams. Valencia versloeg het Israëlische Hapoel Jezuzalem met 83-68.

In de tweede periode stond Valencia even zeven punten in het krijt, maar dankzij een 11-0 tussenspurt kon het toch met een minieme voorsprong gaan rusten (36-35). Belgian Lion Van Rossom speelde 27 minuten. Daarin nam hij 7 punten (3/4 2pts, 0/5 3pts, 1/1 vrijworpen), 4 defensieve rebounds en 5 assists voor zijn rekenening.

Ook in de andere halve finale (best of 3) waren de Spanjaarden aan het feest. Malaga ging met 57-73 winnen bij het Russische Krasnodar. De terugwedstrijden worden vrijdag gespeeld. Eventuele belles worden volgende week woensdag afgewerkt.