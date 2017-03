KV spoelt kater door met etentje

Twee dagen na de 3-0 nederlaag in Gent kwamen spelers, trainers, bestuursleden en mensen uit de entourage van KV Mechelen voor de eerste keer opnieuw bij elkaar.

In Italiaans restaurant L’Artista aan de Sint-­Romboutstoren in Mechelen genoten ze van een etentje om het mislopen van Play-off 1 in groep te verwerken. Ondanks de teleurstelling kon er al terug wat gelachen worden. Zo waagden nieuwkomers Reda Jaadi en ­Sotiris Ninis zich nog aan een kort muzikaal optreden, het gebruikelijke inwijdingsritueel in de Mechelse kleedkamer dat door de focus op Play-off 1 enkele maanden werd uitgesteld. De rest van de week krijgen de spelers vrij.