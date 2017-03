Deliveroo levert nu ook (deels) buiten de Singel

Berchem / Borgerhout - Deliveroo bezorgt voortaan ook maaltijden in de delen van Berchem en Borgerhout die buiten de Singel liggen. Voorheen was het alleen mogelijk om eten binnen de grenzen van de Singel te laten leveren. De bezorgdienst vierde vorige week haar eerste verjaardag in Antwerpen.

Deliveroo, een samentrekking van deliver en kangaroo, is door haar talrijke fietskoeriers niet meer weg te denken uit het Antwerpse straatbeeld. Het bedrijf levert voor heel wat restaurants de ‘betere’ maaltijden aan huis. Daarnaast is Deliveroo ook actief in Gent en Brussel. “We zijn druk bezig met uitbreiden en de kans is groot dat wij binnenkort ook in andere districten in Antwerpen gaan leveren”, klinkt het bij Deliveroo. “Maar we kunnen nu nog niet vertellen wanneer dat precies gaat gebeuren.”