Wilrijk - Miss België Lenty Frans bracht dinsdag een bezoekje aan de Wilrijkse vestiging van FedEx aan de Moerelei.

’s Lands mooiste kwam er geen pakje ophalen of afleveren maar ze had een zalige en onvergetelijke kus bij voor koeriers Pieter en Stijn van de dispatching. Die twee hadden ervoor gezorgd dat de feestjurk die Lenty op de Miss World-verkiezing tijdig vanuit Gent in Washington DC geraakte.