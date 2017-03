Belgian Lion Sam Van Rossom (7 punten, 4 rebounds, 5 assists ) won met Valencia de eerste partij van de halve finale van de Eurocup met 83-68 van Hapoel Jeruzalem. Vrijdag wordt in Israël de tweede partij betwist en kan de Spaanse ploeg zich kwalificeren voor de finale. Bij verlies volgt een derde wedstrijd in deze best of three volgende week woensdag in Valencia.