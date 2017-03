Marine Le Pen steunt “vriend” Geert Wilders

De Franse extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen (FN) heeft dinsdag opnieuw haar steun geuit voor haar Nederlandse bondgenoot Geert Wilders. Ze noemde hem een “vriend” en “patriot” aan de vooravond van de verkiezingen in Nederland.

“Geert Wilders is niet extreemrechts, hij is een patriot”, aldus Le Pen op de media RFI en France 24. “Telkens zich iemand in een land kant tegen de massale immigratie, wordt hij behandeld als populist, racist, xenofoob, (...) hebben we het recht tegen de immigratie te zijn zonder beledigd te worden?”

De FN van Le Pen vormt samen de PVV van Wilders een gemeenschappelijke groep in het Europees Parlement. Le Pen is zelf kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen op 23 april. Woensdag vinden in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Gevraagd naar het “elan” dat een eventuele overwinning van Wilders woensdag haar kan bijdragen, zei Le Pen dat ze “de overwinning van mijn vriend Geert Wilders” niet nodig heeft.