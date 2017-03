Juventus eenvoudig naar kwartfinale Champions League tegen tien Porto-spelers

De Italiaanse kampioen Juventus heeft zich met gemak bij de laatste acht in de Champions League geschaard. Nadat het de heenmatch in Porto al won met 0-2, kende Juventus ook in de terugmatch geen moeite met de Portugezen. In Turijn werd het 1-0 na een strafschop van Paulo Dybala.

Juventus begon tegen Sevilla met het verwachte elftal. Higuain voorin, met Dybala, Mandzukic en Cuadrado in steun. Bij Porto zat Laurent Depoitre opnieuw op de bank, hij speelde voor het laatst begin januari, in de Portugese beker.

Duivelse Dybala

Porto kende in de heenmatch al een lastige wedstrijd tegen Juventus, en dat was in het hol van de leeuw uiteraard niet anders. Al na drie minuten tekende Paulo Dybala voor de eerste Italiaanse kans, hij kon zijn schot echter niet laag houden en knalde over de dwarsligger. Halfweg de eerste helft tekende een Juventus op halve kracht voor een tweede goeie kans, Casillas had een knappe save in huis op de kopstoot van Mandzukic.

De Portugezen konden daar helemaal niets tegenover stellen. Enkele halve kansjes na stilstaande fases, maar niets om ouwe getrouwe Gianluigi Buffon op de proef te stellen. Vijf minuten voor halfweg viel de verdiende 1-0 voor Juventus, na een penaltyfout van Maximiliano Pereira. De Uruguayaanse rechtsback van Porto vloog als een volleerde doelman naar de bal en raakte het leer met de hand. Rechtstreeks rood voor Pereira en een penalty voor Juve. Dybala zette zich achter de bal en faalde niet: 1-0 aan de rus was de logische tussenstand.

Foto: AFP

Bijna knappe eerredder

Zo werd het nog wat extra moeilijk voor Porto als het toch de kwartfinales wilde bereiken. Het moest in de tweede helft nog driemaal scoren mét een mannetje minder. Toch kwamen de Portugezen beter uit de kleedkamer, de eerste kans was zelfs voor Porto. Soares dribbelde zich knap voorbij enkele verdedigers en leek de gelijkmaker binnen te knallen, maar zijn schot ging rakelings naast de rechterpaal buiten.

Juventus haalde na de rust de voet helemaal van het gaspedaal en was nog maar éénmaal echt gevaarlijk in de zestien. Higuain kreeg zijn schot niet gekadreerd. Aan de overkant probeerde invaller Diogo Jota nog de knappe gelijkmaker te scoren in de slotfase, maar zijn lobballetje stierf in het zijnetje. 1-0 was dus de eindstand, na de 0-2 uit de heenmatch mag Juventus zich dus met recht en reden kwartfinalist in de Champions League noemen.

Vrijdagmiddag wordt geloot voor de kwartfinales.

Al geplaatst voor kwartfinales:

- FC Barcelona

- Bayern München

- Borussia Dortmund

- Real Madrid

- Juventus

- Leicester

Programma woensdag:

- Monaco-Manchester City (heen: 3-5)

- Atlético Madrid-Leverkusen (heen: 4-2)