Historisch akkoord over Oosterweel: regering zet vandaag handtekening onder overeenkomst

Vandaag zet de Vlaamse regering haar handtekening onder een overeenkomst over Oosterweel. Er is een akkoord bereikt over het ‘radicaal haventracé’ in combinatie met een ‘Oosterweel light’. Alle Antwerpse stemmen, actiegroepen en politiek, kwamen gisteren al tot een overeenstemming.

Vandaag organiseren onder meer de Vlaamse regering, overkappingsintendant Alexander D’Hooghe en de Antwerpse actiegroepen een gezamenlijke persconferentie in Brussel. Op tafel: een historisch akkoord dat jarenlang getouwtrek over het ontwarren van de mobiliteitsknoop rond Antwerpen moet oplossen.

De oplossingen: een radicaal haventracé dat het rond punt van Wommelgem via een nieuwe ondergrondse bypass via Ekeren en de Liefkenshoek moet verbinden met het Waasland, een tweede Tijsmanstunnel, een afgeslankte en dus minder brede en belastende Oosterweelverbinding op de Ring zelf én een overkapping.

Hoe ‘light’?

De voorbije weken waren er intensieve contacten tussen de diensten van de Vlaamse overheid met de Antwerpse actiegroepen en de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). Gisteravond lag het dossier op de tafel van de Vlaamse regering voor de ultieme goedkeuring.

Het akkoord legt voorlopig alleen nog de grote principes van de mobiliteitsoplossing vast. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe ‘light’ de Oosterweelverbinding precies wordt. Ook over de financiering is nog lang niet alles uitgeklaard.