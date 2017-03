Dave uit The Sky Is The Limit legt uit: waarom een Rolls-Royce niet op slot moet

Miljonair Dave Wauwermans kreeg van Rolls-Royce een testwagen ter beschikking voor het hele weekend. Hij wil hem even laten zien aan de programmamakers. “Hij staat nog los, met de sleutel erop, dat pikken ze toch niet. Ze denken toch dat die op slot zijn.”

Zijn ultieme droom gaat ook over een Rolls-Royce. “Maar wel niet om er mee te rijden, hoor. Gewoon er achteraan in zitten met een chauffeur, da’s de droom...” onthult hij dinsdagavond in ‘The Sky Is The Limit’. “Zelfs zonder wit kostuum, dat vrouwtje mag aandoen wat ze wilt, hé.”

Geweldig al die luxe, aldus Wauwermans, maar hoe krijg je die legendarische paraplu open? Hij wil zelfs even de legendarische paraplu uitproberen, maar dat gaat minder vlot dan verwacht. 1.500 euro voor een regenscherm, maar het lijkt onmogelijk om “het gevaarte” open te krijgen. Dan maar om gebruiksaanwijzingen vragen...