Café De Muze gaat weer open

Als alles goed gaat, zal jazzcafé De Muze eind volgende week weer opengaan. Barman Joris Vyt heeft een huurovereenkomst gesloten met de eigenaars van het pand.

“Fantastisch. Ik ben heel blij dat het gelukt is”, zegt Joris Vyt. Hij werkte drie jaar als barman in De Muze en had eerder ook al een bod gedaan op het handelsfonds. Uiteindelijk is De Muze dan toch failliet gegaan en werd het huurcontract opgezegd. “Ik ben altijd blijven hopen op een goede afloop. Ik heb nooit willen opgeven.”

Sinds kort is Joris Vyt aan het werken in het pand. “De planning is dat we eind volgende week weer opengaan. Ik hoop dat we dat redden. Iedereen is dan welkom om langs te komen. Het café blijft gewoon De Muze heten.”

Curator Chris Hendrickx bevestigt dat hij de sleutel aan Joris Vyt heeft overgedragen. “Het café mag opnieuw opengaan. De juridische afwikkeling van de zaak is alleen nog niet in orde.”

De naam De Muze werd volgens de curator overigens niet overgekocht.