Vervuilende bussen rijden nog altijd lage-emissiezone in

Antwerpen - Dagelijks rijden tientallen vervuilende bussen in en uit de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen. Deze busbedrijven, die buslijnen verzorgen voor De Lijn, betalen 1.380 euro per bus per jaar om nog de LEZ in te mogen.

De invoering van de lage-emissiezone plaatst de Antwerpse busbedrijven voor zware extra kosten. Zij werken als pachter voor de openbaarvervoermaatschappij. Deze bedrijven verzorgen enkele buslijnen, vooral streekvervoer, maar staan ook in voor het vervoer van leerlingen in Antwerpen.

Voor De Polder gaat het om een tiental bussen die niet voldoen aan de voorwaarden van de LEZ. Het bedrijf is verplicht om voor elke bus 1.380 euro per jaar te betalen. “Dit betekent voor ons zware extra kosten”, klinkt het bij het busbedrijf. “Maar we hebben geen andere keuze dan te betalen. Deze bussen uit dienst nemen is geen optie. Ze zijn aangekocht om te voldoen aan de voorwaarden die De Lijn stelt. Het zijn bussen die nog enkele jaren geschikt zijn om mee rond te rijden. Wij beschikken niet over de mogelijkheden, zoals De Lijn, om de vervuilende bussen in te zetten buiten Antwerpen.”

Antwerps leefmilieuschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) heeft begrip voor de verzuchtingen van deze bedrijven en daarom is er ook een overgangsregeling. “Er is een tijdelijke toelating voor bussen die niet voldoen aan de voorwaarden om gratis de LEZ in te mogen”, zegt ze. “Zij moeten er dan wel voor betalen. Daarmee zetten we ze aan om te blijven investeren in duurzame voertuigen.”