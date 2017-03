Deze aartsconservatieve man uit Mol is de stille kracht achter Geert Wilders

Mol - Het kan zomaar, dat een extremist als Geert Wilders vandaag de verkiezingen wint in Nederland. Dan zal ook Paul Beliën een hoogdag beleven. Deze Kempenaar en notoire rechtse aartsconservatief, islambestrijder en homofoob is sinds 2010 medewerker bij de PVV. De Nederlandse krant de Volkskrant noemt hem “de stille kracht” achter Wilders.

Paul Beliën (58) is afkomstig uit Mol en woont sinds een tiental jaar in de voormalige taverne Zwanehoeve in Kasterlee samen met echtgenote Alexandra Colen, ex-politica voor Vlaams Belang, met wie hij ...