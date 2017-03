Koen Wauters maakt intiem portret van Tom Boonen: “Het is een document dat we willen koesteren voor later”

Foto: Tom Boonen: My Ride, My Fight, M

“Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life.” Het is niet langer enkel de tattoo op de borstkas van Boonen, vanaf maandag 27 maart is het ook het nieuwe tv-programma waarin goede vriend Koen Wauters de renner een jaar lang mocht volgen. Er was al “Alles voor de koers” van Woestijnvis op één, Jani mocht hem al volgen voor Vier en nu heeft dus ook VTM zijn repo over Boonen. “Maandenlang heeft Koen Wauters met een cameraploeg Tom Boonen gevolgd. Dit levert een uniek portret op van één van de grootste sporticonen van de laatste twintig jaar”, klinkt het in het persbericht.

In een gloednieuwe reeks in drie delen beleeft Koen Wauters samen met Tom Boonen en zijn vriendin Lore – en hun familie en vrienden – het allerlaatste jaar van diens professionele wielercarrière. Niet alleen zijn prestaties op de fiets, maar ook privé, gewoon bij hem thuis in Mol met vrouw en kinderen. “Waar sportjournalisten moeten stoppen, begonnen de camera’s van Koen te draaien en dat levert een uniek portret op”, klinkt het veelbelovend.

Tom Boonen en Koen Wauters kunnen het goed met elkaar vinden. Twee BV’s die weten wat het is om om te gaan met bijna buitenaardse adoratie door hun fans en de soms opdringerige interesse van de pers. Twee jonge papa’s. En dan is er nog hun gedeelde passie voor auto’s en snelheid.

“Ik had eigenlijk te veel en te hard gewerkt in 2015 en ik was echt van plan om het in 2016 rustiger aan te doen”, aldus Koen Wauters. “En toen vroeg VTM of ik geen zin had om Tom Boonen te volgen tot aan het einde van zijn carrière. Maar niemand wist hoe lang die carrière nog zou duren… Dat konden maanden zijn of zelfs een aantal jaren. En Tom die wist het toen zelf ook helemaal nog niet… En toch zijn we met de ploeg naar hem thuis gereden in Mol en zijn we er gewoon aan begonnen. Want zo’n kans laat je gewoon niet liggen.”

“Koen en ik hebben samen een docureeks gemaakt”, aldus Tom Boonen. “Heel leuk, het werd een soort van blik achter de schermen, het heeft eigenlijk niet veel met wielrennen te maken. Het gaat meer over wie wij zijn. Niet alleen ik, de familie, iedereen die erbij komt kijken en die mogelijk maakt voor mij om wielrenner te zijn...”

Tom Boonen schermt normaal zijn privéleven zorgvuldig af. “Ik moet zeggen dat het echt goed meegevallen is. Het is vooral een document dat we willen koesteren voor later. Als je het verschil ziet tussen onze kinderen in het begin van de documentaire en nu bij het einde, dat is fantastisch… Je ziet die echt groeien he…”

Op bezoek in Mol

De eerste aflevering van “Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life” wordt uitgezonden op maandag 27 maart. Koen Wauters zocht in maart 2016 Tom Boonen thuis op in Mol nadat hij had gehoord dat Tom er aan dacht om te stoppen.

Samen halen ze herinneringen op. “De eerste keer dat ik op de fiets sprong, herinner ik me niet meer”, zegt Tom, “maar mijn eerste valpartij nog wel”. Net als de eerste overwinning in een lokale rit waar hij zich in een bevlieging voor had ingeschreven. “Ik weet nog dat er een massasprint was. En dat ik het toch haalde, dat is een gevoel dat ik niet vergeet. Ik ben hier de beste geweest in iets. Dat is verslavend.”

Tom denkt ook aan de toekomst. Een ploeg coachen ziet hij niet zitten. Als hij al in de wielersport blijft, dan in een technische functie. “Iets met materiaal, daar heb ik nog altijd veel interesse in. Daar kan je nog altijd veel verbeteren. Ik kan heel goede feedback geven. Ik weet wat ik aan een fiets kan veranderen. Dat doe ik ook heel graag.”

Ondertussen speelt de tweeling van Tom en Lore in de huiskamer. Anderhalf jaar zijn ze op dat moment, en niets is veilig. Lore blijft thuis voor de tweeling. “Als Tom gaat fietsen, dan is dat werken. Dat zeggen we ook zo tegen de kindjes. Papa gaat werken.”

Koen duikt ook in de keuken met Lore. Welk krachtvoer schotel je een kampioen voor, vraagt hij zich af. Lore verklapt hem Toms eetgewoonten.

Koen speelt later ook nog voor taxi als Tom naar de start van Parijs-Roubaix moet. Daar hoopt hij een vijfde kassei te winnen voor in zijn trofeekast. Koen zet Tom persoonlijk af voor het hotel van de ploeg. Het vervolg is gekend. Maar zijn tweede plaats stimuleerde Boonen wél om nog een jaartje voort te doen. Met Koen Wauters in zijn spoor...

“Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life” is vanaf maandag 27 maart om 21u40 te zien op VTM. De laatste van de drie afleveringen verschijnt de dag na zijn allerlaatste wedstrijd in Roubaix, op maandag 10 april, met ook beelden van die laatste (historische?) dag in de Hel van het Noorden. De afleveringen van Tom Boonen zijn live en uitgesteld te bekijken via vtm.be en de VTM-app.