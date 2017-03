Vergunning bijna afgewerkte Sikh-gebedsruimte vernietigd: “Zware opdoffer”

Deurne - De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning voor het ontmoetingscentrum van de Sikh-gemeenschap op de Bisschoppenhoflaan nietig verklaard. “Een zware opdoffer”, zegt Rob Geys, architect van project. "Want het gebouw is nagenoeg klaar.”

De Antwerpse Sikh-gemeenschap kreeg in 2013 een bouwvergunning voor een nieuwe ontmoetingsplaats, maar die werd ingetrokken na protest uit de buurt. Een jaar later werd, na overleg met de buurt, een nieuwe vergunning aangevraagd én goedgekeurd door het Antwerpse stadsbestuur. Buurtbewoner Jan Van Wesembeeck, ook voorzitter van Vlaams Belang Deurne, spande een beroepsprocedure in bij de deputatie van de provincie, maar het beroep werd niet ingewilligd. Van Wesembeeck wendde zich daarop tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die hem nu in het gelijk stelt.

De bouwvergunning voor het ontmoetingscentrum, dat zelfs bijna klaar is, werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen nietig verklaard. Het pand in aanbouw staat er nu dus in overtreding. Volgens de raad is het onderzoek van de Sikh-gemeenschap naar de mobiliteitsproblematiek te beperkt en is er niet ernstig onderzocht of het aantal voorziene parkeerplaatsen voldoende is. Ook de mogelijkheden voor het openbaar vervoer zijn in het weekend, wanneer de meeste bezoekers verwacht worden, te beperkt en verwachten dat het merendeel van de bezoekers met de fiets zou komen is niet ernstig te nemen, staat te lezen in het arrest.