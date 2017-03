Hotelketen B&B Hotels opent eerste Belgische vestiging op Nieuw-Zuid

Antwerpen - De internationale hotelketen B&B Hotels opent in juni 2018 zijn eerste Belgische vestiging. In de nieuwe stadswijk Nieuw-Zuid neemt de keten zijn intrek in de voet van een hoge woontoren.

Hotelketen B&B telt momenteel 252 hotels in Europa en Noord-Afrika. Ons land bleef lang een blinde vlek, maar volgend voorjaar strijkt B&B neer in Antwerpen. De hotelketen neemt zijn intrek in de voet van een nieuwe woontoren van tachtig meter hoog, die de naam Zuiderzicht krijgt.

“De onderbouw telt vijf lagen, waarin ons hotel 108 kamers zal onderbrengen. Goed voor een totale oppervlakte van meer dan 2.500 m²”, zegt Louis Caroni, verantwoordelijke voor B&B Frankrijk en Benelux. “Op de bovenliggende 26 verdiepingen komen 141 appartementen voor de private woningmarkt. Met zijn bijzondere ligging, aan een nieuw aan te leggen park, wordt de Zuiderzichttoren ongetwijfeld een landmark ten zuiden van Antwerpen.”