Aardappelen telen met info vanuit de ruimte

Mol - Belgische aardappeltelers kunnen vanaf heden via satellietbeelden van VITO tot veel betere oogstvoorspellingen voor hun ‘patatjes’ komen. Dat moet onze aardappelboeren een concurrentievoordeel met andere landen, in de eerste plaats de VS, opleveren.

Belgische aardappeltelers moeten daarvoor aansluiten op het webplatform watchITgrow. De naam voor de applicatie is niet overroepen, want vanuit de ruimte en via drones houden onderzoekers van VITO de groei van de aardappelen zo minutieus in het oog dat de boeren via de aangeleverde informatie zelfs aan de kleur van de bladeren van het patattenloof kunnen zien of hun aardappelen teveel dan wel te weinig stikstof krijgen, geteisterd worden door aaltjes of andere ziekten, genoeg bemesting krijgen of te nat of te droog staan. Zo kunnen ze niet alleen tijdig bijsturen, maar zijn ze per perceel ook in staat om tot redelijk exacte oogstvoorspellingen te komen en weten ze precies wanneer u en ik aan de nieuwe patatjes zijn.

www.watchitgrow.be