Debatavond over kernversterking in Herentals

Herentals - Op woensdag 29 maart kunnen Herentalsenaren naar een debatavond over kernversterking in gemeenten en kleine steden. De avond start om 19 uur en vindt plaats in cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote Markt 35 in Herentals).

Heel wat gemeenten staan voor een complexe opgave. Hoe kunnen stads- en dorpskernen op een kwaliteitsvolle manier groeien, zonder verlies van eigenheid en identiteit? Bemoeilijkt de schaal van gemeenten en kleinere steden deze zoektocht of ligt hierin net de sleutel? Eén ding is zeker: er zijn geen kant en klare oplossingen. Deze thematische debatavond geeft de mogelijkheid om kennis te delen, elkaar uit te dagen en te inspireren.

Bovendien reikt de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) Herentals de eerste Gecoro-awart uit, een wisselbeker voor lokale projecten die de talloze uitdagingen van kernversterking niet uit de weg gaan.

De debatavond is een organisatie van de Gecoro Herentals, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de stad Herentals. Meer informatie vindt u op www.herentals.be/gecoro. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht.