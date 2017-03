Jonge Duivels U17 lijden 2-0 nederlaag in kwalificatieduel tegen Nederland

België is dinsdag in Uden met een 2-0 nederlaag tegen gastland Nederland gestart in groep vijf van de eliteronde van de kwalificaties voor het EK voetbal U17. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Beiden ploegen kozen resoluut voor de aanval, maar het ontbrak de jonge Duivels aan efficiëntie. Thomas Buitink (25. en 41.) zorgde voor de twee Nederlandse doelpunten.

Dinsdagavond Italië en Wit-Rusland nemen het in groep vijf nog tegen elkaar op. De Belgen van coach Bob Browaeys spelen donderdag tegen Italië (in Groesbeek) en zondag tegen Wit-Rusland (in Uden). De acht groepswinnaars en de beste zeven tweedes zijn geplaatst voor het Europees kampioenschap, dat van 3 tot 19 mei in Kroatië wordt gespeeld. De eerste vijf van het EK mogen in oktober naar het WK in India.