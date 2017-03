Merksplas - Belgische aardappeltelers kunnen vanaf nu via satellietbeelden van VITO tot veel betere oogstvoorspellingen voor hun ‘patatjes’ komen. Dat moet onze aardappelboeren een concurrentievoordeel met andere landen, in de eerste plaats de VS, opleveren.

Belgische aardappeltelers moeten daarvoor aansluiten op het webplatform watchITgrow. De naam voor de applicatie is niet overroepen, want vanuit de ruimte en via drones houden onderzoekers van VITO de ...