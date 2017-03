Fernand Huts brengt ode aan Vlaamse kunst met grote tentoonstelling in Gent

Gent - Fernand Huts, de baas van Katoennatie is één van de drijvende krachten achter een kunsttentoonstelling in Gent. OER heet die. En ze brengt Vlaamse kunst van de periode rond 1900. Werken van onder andere Ensor en Permeke. De tentoonstelling probeert de link te leggen tussen het verleden en het heden.

“Het is geweldig dat we de topwerken uit Vlaanderen kunnen samenbrengen om te illustreren hoe de Vlaamse kunstenaars destijds naar de Vlamingen keken en ze in beeld brachten”, zegt Fernand Huts.

Foto: fvv

Foto: fvv