Reynders roept Fransen op niet voor FN te stemmen

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Fransen opgeroepen bij de komende presidentsverkiezingen niet voor de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen te stemmen, of meer in het algemeen niet voor haar partij Front National.

Op 23 april en 7 mei kiezen de Fransen een opvolger voor François Hollande als president. "Ik denk niet dat we geconfronteerd zullen worden met die situatie (een overwinning van de FN-topvrouw na de twee rondes)", antwoordde minister Reynders toen hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Poolse collega Witold Waszczykowski in Warschau naar de Franse stembusslag werd gepolst.

Reynders en zijn Poolse collega Witold Waszczykowski Foto: BELGA

"We hebben niet de gewoonte aan (kies)debatten in onze buurlanden deel te nemen. Maar ik kan u zeggen dat er, wat Frankrijk betreft, heel wat Fransen in België wonen, en dat het voor zich spreekt dat de boodschap die we hen geven, erop neerkomt geen extreemrechtse partij te steunen", ging de chef van de Belgische diplomatie voort. "We hebben er geen probleem mee die boodschap mee te geven, ongeacht het land waar we ons in bevinden".

Minister Reynders is optimistisch over "de mogelijkheid om de komende maanden en jaren met de Franse autoriteiten te werken, zonder te worden geconfronteerd met die situatie (de verkiezing van Le Pen) en te moeten praten met een extreemrechtse president aan het hoofd van een buurland".