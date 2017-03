Groep Mechelen is ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar 2017’: “Voorbeeld voor andere steden”

Mechelen - Groep Mechelen is dinsdagavond in Brussel bekroond tot de ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar 2017’. Onder meer ministers Jan Jambon (N-VA), Ben Weyts (N-VA) en Steven Vandeput (N-VA) waren aanwezig op de vierde editie van de prijsuitreiking.

Het wereldwijd opererende dienstverlenende bedrijf EY, voorheen bekend als Ernst & Young, organiseert sinds 2014 samen met partners De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis de felbegeerde prijs. De bekroning wil naar eigen zeggen “overheidsorganisaties die zich onderscheiden op vlak van strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, betrouwbaarheid, wendbaarheid, innovatie en partnership belonen”.

“Geen schrik voor investeringen”

Voor de editie van 2017 schrijft Groep Mechelen de prijs op zijn naam. De overheidsorganisatie is een samensmelting tussen stad Mechelen, het Sociaal Huis en de samenwerking met andere partners. In het bijzijn van ministers Jan Jambon, Ben Weyts, Steven Vandeput en Didier Gosuin reikte voorzitter van het directiecomité Max Jadot de award uit aan de Mechelse organisatie.

“Groep Mechelen hecht belang aan een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit”, klinkt het bij EY. “Ze zijn innovatief door de partnerships met de privé-sector en zijn zo een voorbeeld voor andere steden en gemeenten. Ondanks haar schulden heeft Groep Mechelen geen schrik om toch te investeren. Zij hebben ingezien dat nieuwe investeringen soms nodig zijn om in de toekomst een return te kunnen krijgen, net zoals dit ook het geval is bij privébedrijven. Het resultaat van deze investeringen is bovendien al zichtbaar: nieuwe inwoners en bedrijven vestigen zich in de stad. De verandering is voelbaar in de straat. De groep is bovendien een voorloper op vlak van diversiteit: men spreekt over een interculturele in plaats van een multiculturele samenleving. De stad voert originele en innovatieve projecten uit waardoor alle nationaliteiten op een positieve manier kunnen samenleven.”