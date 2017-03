Enkel automatisch Belg als beide ouders Belg zijn? “Er zwaar over”, vindt CD&V

CD&V is niet van plan mee te stappen in het N-VA-voorstel om kinderen van wie slechts één ouder Belg is niet langer automatisch de Belgische nationaliteit te geven. ‘Hoe kan je er zelfs maar aan denken?’, vraagt Kamerlid Nahima Lanjri zich af. Ook Open VLD loopt niet warm voor het idee.

De N-VA wil enkel nog de Belgische nationaliteit automatisch toekennen aan kinderen van wie beide ouders Belg zijn. “We moeten komaf maken met de periode dat de Belgische nationaliteit verkrijgen even gemakkelijk is als het abonnement van een sportclub”, zegt Kamerlid Sarah Smeyers.

Maar het voorstel vindt geen genade bij CD&V. “Hoe kan je er zelfs maar aan denken?’, vraagt Kamerlid Nahima Lanjri zich af. “Voor ons geen tweederangsbelgen. Hier geboren en getogen en je ouder is Belg? Dan ben je ook Belg.”

Nahima Lanjri Foto: BELGA

“Vergis je niet, we hebben er niets op tegen dat wordt ingezet op inburgering van nieuwe Belgen, meer nog dan vandaag”, beklemtoont Lanjri. “Voor ons is het een verhaal van rechten en plichten. CD&V wil mensen sterker maken in de samenleving en laten participeren eraan. Dit was ook de gedachte achter de wijziging van de wet op de gezinshereniging en bij het afschaffen van de snel-Belg wet.”

Maar het voorstel van N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers noemt Lanjri “er zwaar over”. “Voor nieuwkomers zijn wij streng, wat goed is. Maar in het voorstel van N-VA gaat het ook om mensen die hier geboren en getogen zijn. Dit brengt maatschappelijk niets bij en werkt polariserend.”

Hoeveel examens nog?

Lanjri geeft het voorbeeld van een Belgische vrouw die getrouwd is met iemand uit Brazilië, die samen een kindje hebben dat hier naar school gaat. Dat kind zou dan op zijn achttiende verjaardag een burgerschapsexamen moeten doen, nadat het hier al heel zijn leven naar school geweest is. “Hetzelfde geldt voor al die duizenden ’Erasmuskindjes’”, werpt ze op. “En wat ga je straks nog meer doen? Vragen dat ook de grootouders al Belg waren?”

“Hoeveel examens en verklaringen wil je mensen trouwens nog opleggen?”, vervolgt Lanjri. Zo is er sinds dit jaar al de nieuwkomersverklaring, net als een verplichte verklaring voor wie via naturalisatie of een nationaliteitsverklaring Belg wil worden. Voorts moeten nieuwkomers hier een inburgeringscursus volgen met aandacht voor taal en maatschappelijke vorming én moeten mensen die de Belgische nationaliteit willen, hun taalkennis, integratie én economische participatie aantonen, brengt de christendemocrate in herinnering.

De vergelijking die Smeyers maakt met Nederland klopt volgens Lanjri ook niet. Ook onze noorderburen werken volgens haar wel degelijk met een reeks vrijstellingen. En sommige landen - zoals de VS - zijn zelfs veel minder streng dan wij, door al wie er op legale wijze geboren is VS-burger te maken.

Ook Open VLD reageert afwijzend

Voor Open Vld kan er geen sprake van zijn te raken aan de fundamentele nationaliteitsvoorwaarden van kinderen van Belgische ouders of een Belgische ouder. Dat zegt Kamerlid Carina Van Cauter in een reactie op het voorstel van N-VA. Volgens Van Cauter komt het voorstel van de coalitiepartner er op neer dat zou worden geraakt aan de fundamentele nationaliteitsrechten van kinderen van Belgische ouders.

Carina Van Cauter Foto: BELGA

“Neem nu een dochter van een koppel waarbij beide partners Belg zijn en die voor het werk een jaartje in Parijs verblijven en daar ouders worden. Dat kind zou slechts voorwaardelijk Belg zijn en op zijn of haar achttiende verjaardag een burgerschapstest moeten ondergaan. Het broertje dat hier wordt geboren echter niet. Dat is niet logisch en niet wenselijk”, zegt Van Cauter.

Een ander voorbeeld slaat op kinderen die hier geboren worden, opgroeien en één Belgische en één buitenlandse ouder hebben. “Neem bijvoorbeeld een Belg die trouwt met zijn of haar Nederlands Erasmuslief. Ook hun kinderen zouden voorwaardelijk Belg zijn tot hun achttiende en dan moeten slagen voor een test. Voor dergelijke uithollingen van het nationaliteitsrecht passen wij”, luidt het.

Wel is Open Vld bereid na te denken over manieren om het burgerschap van nieuwkomers te verhogen. Ze benadrukt dat de wet om de nationaliteit te verwerven, al werd verstrengd. Voor Van Cauter moet worden ingezet op de aanpak van schijnerkenningen van Belgische kinderen door allochtone vaders, om zo via gezinshereniging onterecht verbijfsrecht en de nationaliteit te verwerven.

MR positief

Denis Ducarme Foto: BELGA

MR onthaalt het voorstel dan weer wel positief. “We gaan er met de andere partijen over praten. We werken aan het dossier, onder meer met een vergelijking van de systemen die andere landen toepassen, waaronder het Britse systeem met een examen naar de kennis onder andere over geschiedenis en aardrijkskunde. We hebben verschillende pistes”, klinkt het bij .MR-kamerfractieleider Denis Ducarme.

De MR buigt zich reeds sinds het begin van de legislatuur over de mogelijkheden om de wetgeving over de nationaliteitsverwerving aan te scherpen met de coalitiepartners. De MR bestudeert onder meer de mogelijkheid om een “examen over de kennis van het land” of de “naleving van de waarden” te koppelen aan het verwerven van de nationaliteit.