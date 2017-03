Infrabel gaat vaker overdag werken aan het spoor en heeft daar een goede reden voor

Spoornetbeheerder Infrabel is van plan om de werkzaamheden op het spoor vaker overdag uitvoeren. Dat meldt Ann Billiau, de directeur-generaal Traffic Management van Infrabel. Eén van de redenen hiervoor is op zijn minst opvallend te noemen.

“Werkzaamheden op het spoor gebeuren tot nu toe veelal ‘s nachts, maar “de context is veranderd”, aldus Ann Billiau. Ze wees erop dat mensen ‘s nachts laten werken “een heel andere kost” heeft dan werken overdag, zeker in het kader van de besparingen die Infrabel vanuit de regering zijn opgelegd. Bovendien wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden “die alleen ‘s nachts en in het weekend willen werken”.

Minder vaak hinder voor reizigers

Infrabel zet in op “massificatie” van de werkzaamheden op het spoor. Daarbij worden verschillende onderhouds- of vernieuwingswerken die op een spoorsegment moeten gebeuren, zoveel mogelijk gegroepeerd. Door die “massificatie” zullen reizigers volgens Billiau minder vaak hinder ondervinden, maar die hinder kan wel langer duren. Een van de gevolgen is dat lijnen soms overdag een aantal uren in beide richtingen onderbroken zullen worden. Dat zal wel gebeuren buiten de spitsuren, dus grosso modo van 9.30 tot 15.30 uur.

Onder meer voor onderhoudswerkzaamheden op lijnen met een lage bezetting stelt Infrabel volledige lijnonderbrekingen in het vooruitzicht op weekdagen. Op lijnen met hogere bezettingen zou het treinverkeer ook tijdens de werken op enkel spoor blijven rijden.

Billiau voegde nog toe dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden alleen overdag kunnen gebeuren. Nu doen de werknemers dat tussen de rijdende treinen in, maar door het verkeer te onderbreken kan een en ander veiliger gebeuren.