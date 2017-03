BOEK. Patrick Conrad - Residentie Van Artevelde

We bevinden ons aan het eind van het vorige millennium. Bernard Steveniers verdeelt zijn tijd over De Twee B’s, zijn stamcafé aan de Brouwersvliet, zijn kunstgalerie in de Minderbroedersrui en het appartementsgebouw aan de overkant, waarvan hij de bewoners koortsachtig bespiedt.

Zijn observaties gebruikt hij voor een roman, die voorlopig alleen nog maar in een kladversie bestaat. Door Bernards ogen leren we gaandeweg de bewoners van Residentie Van Artevelde kennen. Een bont allegaartje dat aaneenhangt van donkere geheimen, verborgen lusten en onbereikbare dromen. Als lezer word je met het grootste gemak meegezogen in Bernards voyeurisme, tot je met een schok wordt wakkergeschud. Er valt immers een dode en het is niet direct diegene die je zou verwachten. Het daaropvolgende onderzoek is op zich niet oninteressant, maar je bent als lezer veel meer geïnteresseerd in hoe het gaat aflopen met Claude De Man, Blonde Chantal, Bob de Boekhouder, Halve Swa, Pa Coke, Kristel Meth en de aartsengel Gabriel, die net als een dozijn andere vreemde vogels het vreemde universum van Patrick Conrad gestalte geven. Los van deze met gender, erotiek en sociale identiteit worstelende personages, is er Conrads poëtische taal, waarmee hij trefzeker een stukje Antwerpen schetst dat intussen al in de vergetelheid verzonken ligt. Een roman noir die verbeeldingskracht, humor en trefzekere observaties combineert. Top!

Vrijdag, 319p, 19,95 euro