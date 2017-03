Ani$ uit Turnhout rapt om wereld te verbeteren

Turnhout - Hij is niet de ideale schoonzoon, maar wie hem ontmoet, sluit hem al snel in zijn hart. Anis Gulab (22) is een praatvaar en een open boek. Luister naar zijn liedjes en deze hiphopper die opgroeide in de Turnhoutse Parkwijk, heeft geen geheimen meer voor je. “Stel je voor dat ik met mijn muziek een bereik van 10 miljoen mensen zou hebben. Dan weet ik dat ik het denken van mensen kan beïnvloeden.”

Mijn droom, zo heet het lied van hiphopper Ani$, dat via YouTube en andere sociale media zijn weg naar de liefhebbers vindt. De Parkwijk in Turnhout is het decor voor de bijbehorende videoclip. Anis Gulab ...