VIDEO. “Banana?” De minions en Gru zijn terug!

Het is zover. ‘Verschrikkelijke Ikke 3’ heeft weer heel wat minions voor je klaar staan. Van ‘banana’s’ nog geen sprake in de teaser trailer, maar de andere bekende gezichten duiken allemaal al opnieuw op in de eerste beelden van ‘Despicable Me 3’.

In de nieuwe animatieprent zal Gru samen met zijn schattige adoptiedochters Margo, Edith en Agnes opnieuw in een straf avontuur terechtkomen. En daar lijkt één spilfiguur in te zijn: zien wij dubbel of is dat Gru’s tweelingbroer?

Op 14 juni 2017 zal de nieuwe film te zien zijn op het witte doek.