1.500 deelnemers leven zich uit op ‘Kunstproeven’-festival

Mechelen - Het Kunstproeven-festival van Sjarabang voor mensen met een beperking blijft een topper. De belangstelling is groot. “We zien ons genoodzaakt om er volgend jaar een driedaags festival van te maken”, zegt Marleen D’Joos, stuwende kracht achter de Sjarabang-organisatie.

Het Kunstproeven beleeft donderdag, zijn tweede festivaldag en bereikt dit jaar bijna 1500 deelnemers. Het is daarmee na Rock for Specials het grootste festival voor mensen met een beperking in Vlaanderen.

De naam ‘Kunstproeven’ zegt het al : het is de bedoeling dat je naar hartelust kan proeven van allerlei kunstige activiteiten. Het Kunstenfestival voor mensen met en zonder beperking staan een dertigtal workshops en activiteiten op het programma in het Cultuurcentrum.

“De mensen kunnen deelnemen aan workshops schilderen, beestig breien, murga-dansen, juwelen maken met papierkralen, djembé, theater, wolschilderen, juwelen vilten, enz. Maar ze gaan ook bootje varen op de Dijle en er staan wandelingen gepland met een gids langs de mooste plekjes in onze stad”, zegt Marleen D’Joos.

“Het Sociaal Huis leert financiële steun aan Sjarabang omdat er grote nood is aan vrijetijdsbesteding voor deze doelgroep. Met Kunstproeven zijn de mensen een hele dag op stap, voor weinig geld. Begeleiders kunnen inspiratie opdoen voor hun eigen activiteiten en workshops”, zegt schepen Koen Anciaux (Open Vld), voorzitter van het Sociaal Huis.

“Volgend jaar gaan we het festival over drie dagen spreiden. Dat geeft ons, bezoekers en deelnemers, wat méér ruimte”, besluit D’Joos.