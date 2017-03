“Alleen nog automatisch Belg als beide ouders Belg zijn”

N-VA wil enkel nog de Belgische nationaliteit automatisch toekennen aan kinderen van wie beide ouders Belg zijn. “We moeten komaf maken met de periode dat de Belgische nationaliteit verkrijgen even gemakkelijk is als het abonnement van een sportclub”, zegt N-VA-kamerlid Sarah Smeyers aan De Standaard.

De Belgische nationaliteit wordt vandaag automatisch toegekend aan een kind als een van de ouders Belg is. Maar bijvoorbeeld ook als geen van de ouders Belg is, maar het kind in België is geboren en de ouder vijf jaar in de tien jaar voorafgaand aan de geboorte van het kind zijn hoofdverblijfplaats in België heeft gehad.

N-VA wil nu een forse rem zetten op de automatisch toekenning van die nationaliteit voor die kinderen. Smeyers heeft daarover een wetsvoorstel klaar. Die ouders kunnen wel nog een verklaring afleggen waarbij zij de Belgische nationaliteit vragen voor dat kind, maar die zal slechts voorwaardelijk toegekend worden. Eenmaal achttien het kind een burgerschapsexamen moeten afleggen. “Zoals in Nederland”, zegt Smeyers in De Standaard. Daar wordt de taal uitgebreid mondeling en schriftelijk getest, net als de kennis van de maatschappij. Wie niet slaagt, verliest zijn nationaliteit. “Zo vermijden we dat er papieren Belgen ontstaan.” Meerderjarigen die vandaag al via een nationaliteitsverklaring de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen, zullen ook voor zo’n examen moeten slagen.

“Het is onmogelijk gebleken om de dubbele nationaliteit - zoals onder meer heel wat Turken hebben - af te schaffen”, zegt Smeyers. “Elk land heeft zijn eigen nationaliteitsregels en het is ondoenbaar om afstand te doen van de Turkse nationaliteit. We kunnen dus niet vragen dat wie Belg wil worden afstand doet van zijn andere nationaliteit. Maar we kunnen wel de drempel verhogen om de Belgische nationaliteit te verwerven.”

Het N-VA-standpunt leidde alvast tot heel wat controverse op de sociale media. Partijgenoten van Sarah Smeyers steunden haar visie. Leden van de oppositie sabelden het voorstel neer.

Welk lef hebben Vlaamsnationalisten eigenlijk om tal van medeburgers Belg-zijn te ontzeggen? Die jongeren voelen zich vaak meer Belg dan zij — Kristof Calvo (@kristofcalvo) 14 maart 2017

Wij hadden alvast het lef om hun schandalige SnelBelgwet af te schaffen. Na 600.000 nieuwe Belgen zd 1 integratievoorwaarde.



EIN-DE-LIJK. https://t.co/KbVfX3xdVn — Theo Francken (@FranckenTheo) March 14, 2017

Mijn metekind, vijf jaar oud, geen Belg volgens NVA want mama is Française. #wereldvreemd — Tine Soens (@TineSoens) March 14, 2017

Beetje om te lachen toch: mijn dochters zouden examen moeten afleggen om Belg te blijven. Want papa Duitser, mama Belgische. #wereldvreemd — Freya Van denBossche (@freyabos) March 14, 2017