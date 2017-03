Baasje gooit hond uit rijdend busje

Enkele auto’s moesten bruusk remmen, een motor week sterk uit en de rijdende vrachtwagens wisten niet wat ze zagen. Een busje op de drukke snelweg M23 vlakbij de luchthaven van Gatwick in Londen had zijn deuren geopend en gooide er een hondje uit.

De Britse bestuurder van de motor stopte meteen om het doodsbange dier te helpen. De hond kon immers niet meer wandelen, want door de val had het twee pootjes gebroken. Hij belde meteen de politie en die ontfermde zich over de viervoeter.

Bij een lokale dierenarts kreeg het dier alle zorgen die zij nodig had. Een organisatie die verschillende honden in huis nemen, let nu op het beestje. Het dier maakt het goed ondertussen en heeft enkele kleurrijke plaasters gekregen om zo snel mogelijk te genezen.

En het busje? Daar is sinds 2 maart geen spoor meer van. De politie doet nu een oproep naar ooggetuigen om zich te melden. De politiecommissaris van Surrey, Sam Ainsworth, is gechoqueerd: “Dit is toch echt verschrikkelijk. Ik heb een boodschap voor diegene die hiervoor verantwoordelijk is: geef je toch aan en probeer je gruwelijke keuze recht te zetten.”